-''BERABERLİK İLK 5 TAKIMA YARADI'' ANTALYA (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Medical Park Antalyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, sonucun ilk 5 takıma yaradığını söyledi. Özdilek, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı çok istediklerini ve rakibe karşı ilk devre ezici üstünlük sağladıklarını anlattı. İkinci yarı anlamsız bir telaş içinde olduklarını vurgulayan Özdilek, ''Bireysel hatadan gol yedik. Maç 2-2 bitti. Üzgünüz. Öyle bir seviyeye geldik ki içeride beraberlik alınca üzülüyoruz'' dedi. Bursaspor'un takımına karşı bariz bir üstünlük kuramadığını savunan Özdilek, bundan sonra ileriki maçlara bakacaklarını söyledi. Hedeflerinin üst sıralarda ligi tamamlamak olduğunu dile getiren Özdilek, ''Oyuncularımı tebrik ediyor, rakibe bundan sonra başarılar diliyorum'' diye konuştu. Bursasporlu Kirita'nın gördüğü kırmızı kartla ilgili soru üzerine Özdilek, ''Hakemin verdiği her karar doğrudur, hayat felsefem budur'' dedi. Özdilek, şöyle devam etti: ''Beraberlik ilk 5 takıma yaradı. Kazansaydık Bursaspor'la puan farkı 4'e inecekti. Felsefemiz iyi oynamak. Ligin namağlup takımına ve son şampiyonuna karşı iyi oynadık. Rakip önemli bir tecrübeye sahip, oyuncu derinliği olan takım. Bu tür takımlara karşı önemli hatalar yapmayacaksınız. Hedefimiz iyi futbolumuza devam etmek.'' -FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ- Uğur İnceman ise Ali Tandoğan'ın durumunun tüm futbolcuları üzdüğünü belirterek, ''Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Sahada hepimizi korkuttu'' dedi. Maçta 2-0 öne geçmelerine rağmen önemli bir avantajı yitirdiklerini dile getiren İnceman, ''2-0 öne geçtiğimiz maçta bu skor bize yakışmadı. Galibiyeti alamadığımız için üzgünüm. İkinci yarı gelen erken gol ve oyunun uzun süre durması bizi maçtan soğuttu'' diye konuştu. İnceman, hakemin hatalar yapabileceğini, futbolcuların da hatalar yaptığını vurgulayarak, ''Ama iki takım da iyi futbol oynamaya çalışan takımlar. Bence maç çok durdu ve bu, maçın akışını etkiledi. Ayrıca bence çok net bir penaltı pozisyonu var. Belki de galibiyetimizi yaşayabilirdik'' dedi. Yenal Tuncer ise ''Ali abiye geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. İkinci yarıya ilk yarıdaki istekle devam etmek istedik, ama açıklar verdik. Bize yakışmayan bir gol yedik, 2-1 oldu. Yine bir yan toptan gol yedik. Yan toplara çok çalışmıştık. 1 puan aldık ama 3 puan için çıkmıştık'' diye konuştu.