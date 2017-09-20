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Beraat kararı bozulan 78 yaşındaki cinayet sanığına 25 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 5 yıl önce Serkan Çamsarı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, daha önce beraat eden 78 yaşındaki Resul Ünlüsoy 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

20 Eylül 2017 15:52

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de 5 yıl önce Serkan Çamsarı\'nın öldürülmesi olayıyla ilgili Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, daha önce beraat eden 78 yaşındaki Resul Ünlüsoy 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
22 yaşındaki Serkan Çamsarı\'nın 2012 yılı Aralık ayında öldürülmesi olayıyla ilgili Yargıtay\'ın esas hakkında bozma kararını vermesinin ardından dava, 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün  yeniden görülmeye başlandı. Davaya tutuklu bulunan Yakup Kara ve tutuksuz yargılanan Resul Ünlüsoy, öldürülen Serkan Çamsarı\'nın ailesi katıldı.
Yeniden açılan dosya kapsamında bir kez daha ifadesi alınan Resul Ünlüsoy, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, \"Bundan önceki davada da söylediğim gibi Serkan\'ı ben öldürmedim ve öldürtmedim. Kiralık katil tutmadım. Beraatimi talep ediyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, daha önceki yargılamada beraat eden Resul Ünlüsoy\'a, \'tasarlayarak adam öldürme\" suçundan 25 yıl hapis cezası vererek, tutuklanmasına karar verdi.

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