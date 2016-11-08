Beraat eden Deniz Naki: Belediye başkanlarının, milletvekillerinin tutuklandığı ortamda şaşırtıcı oldu

Hatice Kamer

Amedspor futbolcusu Deniz Naki, "terör propagandası" iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada genç futbolcunun bir yıldan beş yıla kadar hapsi cezası isteniyordu.

BBC Türkçe'ye konuşan Deniz Naki, "Şaşırdım, böyle bir kararı beklemiyordum. Belediye başkanlarının, HDP Eş Başkanlarının, milletvekillerinin tutuklandığı bir ortamda verilen bu karar beni şaşırttı. Ama çok mutluyum karardan" dedi.

Açılan dava yüzünden ailesinin de çok rahatsız edildiğini vurgulayan Naki avukatlarına, kulübüne, zor zamanında yanında olan herkese teşekkür etti.

Naki, hakkında Diyarbakır Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin dayanağı olan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının ardında ise "barış olsun, savaş olmasın, insanlar ölmesin" yaklaşımının olduğunu söyledi.

'Savaş olmasın, insanlar ölmesin'

"Ama maalesef yandaş medya bunları yanlış anlattı, beni hedef haline getirdiler" diyen Naki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim amacım, ülkede herkesin kardeşlik ve barış içinde yaşaması mesajını vermekti ama yanlış anlaşıldım. Hala en büyük dileğim savaş olmasın, insanlar ölmesin. Amedspor’a devam, hayata da devam.”

Deniz Naki, 31 Ocak 2015'te Amedspor'un Ziraat Türkiye Kupası maçında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçtan sonra Twitter hesabına, "Bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kayıp eden ve yaralılarımıza adıyoruz armağan ediyoruz. Her Biji Azadi" yazmıştı.

Naki'nin avukatı Soran Hardi Mızrak da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kararın memnuniyet verici olduğunu ama bunu genele yorumlamanın iyimser bir yaklaşım olacağını söyledi.

Müvekkilinin beraat etmesi için uluslararası baskı olduğunu, bugünkü duruşmayı bazı Alman milletvekillerinin de izlediğini de belirten Mızrak, "Tabii böyle bir sahiplenme karşısında mahkeme de kararını verirken hukuki çerçeveye sadık kalmak durumunda kaldı" dedi.

Mızrak, "Umarım diğer tüm davalarda benzer tutumlarla devam eder. Hukukçuyuz ve mahkemelerin hukuk çerçevesinde karar vermesini istiyoruz" diye konuştu.

Almanya'da Bayer Leverkusen kulübünün altyapısından yetişen Deniz Naki; Rot Weiss Ahlen, St Pauli ve Paderborn takımlarında da oynamış, Amedspor'a ise Gençlerbirliği'nden transfer olmuştu.

Koluna dövme şeklinde "Azadi" (Özgürlük) yazdıran Naki, Gençlerbirliği'nde forma giydiği günlerde Ankara'da bir saldırıya uğramış, daha sonra yaptığı açıklamada Kürt olmasından dolayı hedef alındığını öne sürmüştü.

Deniz Naki, "Ben Dersimli ve Aleviyim. Bundan gurur duyuyorum. Gurur duymaya da devam edeceğim" demişti.