Beraat eden Atilla Taş: Herkes suçsuzluğumu biliyordu, buna rağmen sessiz kaldılar

'FETÖ' soruşturmasında kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat eden sanatçı Atilla Taş, beraat kararının ardından, "Herkes suçsuzluğumu biliyordu ama buna rağmen sessiz kaldılar" dedi.

31 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen sanatçı Atilla Taş, ardından serbest bırakılmıştı. Tek davada 5 ayrı suç iddiasıyla hakim karşısına çıkan Atilla Taş, bugün beraat etti.

Beraat kararını sosyal medyadan duyuran Atilla Taş, "Bir tek dosyadan 5 ayrı suçla yargılanan ve tahliyesi HSYK ve iktidar tarafından gasp edilen bir adam olarak Türk hukuk tarihine geçtim" dedi. Taş, bu süreçte yalnız bırakıldığını söyleyerek sitem etti.

Tutuklandığında yandaş basının hakkında yaptığı kara propagandaya değinen Taş, "Tutuklandığımda bağıra bağıra televizyon ve gazetelerden bana “Terörst” diyen yandaş basından, Yargıtay'ın hakkımda verdiği aklama kararını asla duyamayacaksınız! Özellikle bana sırt dönen bazı partili sözde yoldaşların gözüne sokmak isterdim bu kararı! Çok ayıp ettiniz bana çok!" dedi.

"Erdoğan dahil birçok isim benim suçsuz olduğumu biliyordu"

Cumhuriyet'in haberine göre, Taş, yargılanma sürecinde hem muhalefetin hem de iktidarın kendisinin suçsuz olduğundan emin olduğunu, buna rağmen iki kesimin de sorunlarına, suçsuzluğuna rağmen yargılanmasına duyarsız kaldıklarını söyledi.

Taş, "AKP'nin içinde Erdoğan dahil birçok isim benim suçsuz olduğumu biliyordu. Zaten benim gibi Atatürkçü bir ailede doğmuş, büyümüş bir insanın, FETÖ'yle ne işi olabilir ki" sözleriyle bu süreçte kendisine uygulanan hukuksuzluğa dikkat çekti.

"İçerde yatmak zoruma gitmedi, yoldaşlarımız dediğimiz insanların sırtını dönmesi ağrıma gitti"

Dava sürecinde çok yalnız bırakıldığını söyleyen Atilla Taş, "Bu süreçte içerde yatmak zoruma gitmedi, muhalif belediyeler dahil 'yoldaşlarımız' dediğimiz insanların bana sırtını dönmesi ağrıma gitti. Acaba bundan utanıyorlar mıdır?" dedi.

Bağımsız, muhalif diye adlandırılan medya organlarının da yargılanmasından beraatine dek olan süreçte kendisi hakkında yeterli duyarlılığı göstermediğini söyleyen Atilla Taş, "Özellikle FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'a dava açıldığında ben destek verdim. Onun da bu süreçte bana destek vermesini beklerdim" dedi.