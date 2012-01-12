Benzinli araca düşük vergi yolda

T24-





Zaman'ın haberine göre, otomotiv sektörünün uzun süredir talep ettiği çevre dostu araçlardan düşük vergi alınması konusunda Maliye harekete geçti. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) emisyona göre düzenlenmesi için sektör temsilcileriyle bir araya gelindi. Otomotivcilerin raporunu tamamlamasının ardından çalışmanın yıl sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.







Otomotiv sektörünün talebinin kabul edilmesi halinde çevreye daha az zarar veren taşıtlardan düşük miktarda MTV ve ÖTV alınacak. Egzoz emisyonu düşük olan benzinli taşıtların fiyatı düşerken, dizel araçlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gündemine aldığı çalışmanın Avrupa'da yaygın olarak uygulandığını ifade etti. Yetkili, "Egzoz emisyonuna bakıldığında benzinli araçlar dizele göre daha çevreci. Sektörün talebi benzinli araçlara vergi avantajı sağlandıktan sonra fiyatının düşmesi ve daha çok satılması. Avrupa'ya bakıldığında benzinli araç ile dizelinki farklı. Biz de bunu önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de uygulamak istiyoruz." dedi.





Otomobil satışlarının yüzde 89'unu oluşturan motor hacmi 1.600 cc'ye kadar olan araçların ÖTV'si yüzde 37. 1.600-2.000 cc arasındaki araçların vergisi ise yüzde 80 olarak uygulanıyor.

'Çevreye az zarar verene düşük vergi' teklifine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de dikkat çekmişti. Çevre dostu otomotivlere ilişkin vergi sisteminde değişiklik sinyali veren Ergün, Türkiye'de motorlu araçlara ilişkin vergi sisteminin tersine çalıştığına dikkat çekmişti.





Bakan Ergün'ün konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle: "Eski araçlar, çok yakanlar, çevreyi çok kirletenler düşük vergi ödüyor. Yeni model araçlar, az yakan, az kirletenler yüksek vergi ödüyor. Sistem tersine işliyor. Bunu düzelteceğimiz bir sisteme doğru gidiyoruz." Bakan'ın değerlendirmede bulunduğu sisteme göre eski model motorlu araçların trafikten çekilmesi teşvik edilecek. Yeni otomobil alınırken çevreyi daha az kirlettiği için teşvik edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'nde de konunun önemine dikkat çekiliyor. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı gibi kamu kurumlarının işbirliği ile hazırlanan strateji belgesinde de otomotiv sektörünün vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı, belgenin yayınlanmasının ardından "Emisyon seviyesi düşük, çevre dostu (yürürlükteki tip onayı mevzuatına uygun) küçük motor hacimli, yakıt pilli veya elektrikli hibrit araçların özendirilmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş araçların kademeli olarak trafikten çekilmesi" için çalışma yapacak. Strateji belgesi tamamlandı, onay için Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK) sunuldu.

