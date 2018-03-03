T24 LogoT24 Logo
Gündem

Benzinle intihara kalkıştı, müdahale hazırlığını görünce kaçtı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, işsiz olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen H

03 Mart 2018 15:55

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, işsiz olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen H.K. (54), üzerine benzin döküp intihar edeceğini söyledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan H.K., yangın tüpleriyle müdahale hazırlığı yapan ekipleri görünce kaçtı. Polis tarafından yakalanan H.K., ifade için polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi\'nde moloz dökülen arazide meydana geldi. Elinde benzin dolu şişeyle toprak yığınının üzerine çıkan H.K., kendisini yakacağını söyledi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, H.K.\'yi eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.
Yanına kimseye yanaştırmayan H.K., Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'le görüşmek istediğini söyledi. Elinde çakmak, telefon ve benzin dolu şişeyle sağa sola yürüyen H.K., işsiz olduğunu belirtti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürü Volkan Güneş, H.K.\'ye, \"Sana yardımcı olalım. Kiminle istiyorsan görüştürelim. İş istiyorsan iş, aş istiyorsan aş verelim. Gel eyleminden vazgeç\" dedi. Ancak, H.K., uyarıları dikkate almadı.
Bunun üzerine Güneş, \"Bu kadar insan senin için burada. Gelmiyorsan, müdahale edeceğiz\" diye seslendi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangın tüpleriyle müdahaleye hazırlandığını fark eden H.K., benzin dolu şişeyi atıp kaçmaya başladı. Polis, yaklaşık 500 metre kaçan H.K.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünden sonra H.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYAYanınaPolisOlayMuratpaşaDoğuyaka MahallesiElindeBüyükşehir Belediye Başkanı Menderes TürelEmniyet Müdürlüğü Toplum DestekliMüdürü Volkan GüneşKiminleGelAncakBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24