Benzinin litresine gece yarısından itibaren 7-9 kuruş zam

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Petrol fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 7-9 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'ndan yapılan açıklamada, \"16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı beklenmektedir. 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir\" denildi.

ABD ve Kanada’nın sondaj çalışmalarının Kuzey Amerika’da geleceğe yönelik petrol üretiminde artışa işaret eden göstergelere karşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın üretim kısıntısının etkileriyle yükselen hampetrol fiyatları, son üç yılda ilk kez 70 dolar barajını aşarken, Batı Teksas petrolü ise 64 doların üstüne çıktı.