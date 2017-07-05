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Ekonomi

Benzinin litresine 13 kuruşluk zam

Benzinin litresinde en son 16 Haziran'da 9 kuruşluk indirim yapılmıştı

05 Temmuz 2017 15:03

Dolarda hafta başından bu yana meydana gelen 5 kuruş dolayındaki artışın ardından, benzin, gazyağı, kal-yak ve fuel oil'in litre fiyatları 8-13 kuruş artırıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2017'den geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş, gazyağında 12 kuruş, kal-yak'ta 10 kuruş, fuel oil'de ise 8 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir" dendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4.98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.11 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4.94 liradan 5.07 liraya, İzmir'de 4.96 liradan 5.09 liraya yükselecek

Motorine zam, otogaza ise indirim

Motorinin litre fiyatı da 10-11 kuruş artırılıyor. Otogaza ise 8 kuruş indirim geliyor.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2017 'den geçerli olmak üzere motorinde 10-11 kuruş artış, otogazda ise 8 kuruş indirim beklenirken, benzinde bir değişiklik beklenmemektedir" dendi.

Benzinin litresinde en son 16 Haziran'da 9 kuruşluk indirim yapılmıştı.

 

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