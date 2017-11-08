Benzinin litresine 10 günde toplam 25 kuruş zam

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişin etkisiyle, benzinin litresine geçen hafta yapılan 12 kuruşluk zamdan sonra, bu gece yarısından itibaren de 13 kuruş zam geliyor. Böylece, benzinin litresine 10 günde yapılan zam 25 kuruşu buluyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'nın (PÜİS) açıklamasında, \"Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir\" denildi.

\"Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik\"ten dolayı, 31 Ekim\'de de benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş zam yapılmıştı.