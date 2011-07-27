Benzinin litresi 5 liraya yaklaştı

T24 - ABD Doları’nda önlenemeyen artış, otomobil depolarına ateş düşürdü. Kur ile petrolde aynı anda görülen artışın akaryakıtta yeni zamları tetiklemesi sonrasında benzin için 5 TL’lik fiyatlar konuşulmaya başlandı.





Habertürk'ün haberine göre; halen Akdeniz piyasasında benzinin Tüpraş’a ton maliyeti 1.088 dolar düzeyinde. Bundan sonraki süreçte bu rakamsabit kalır, 1 dolar 2.4 TL’ye ulaşırsa, 1 litre benzin de 5 liraya kadar çıkacak.





Eğer bu dönemde benzinin ton fiyatı 1300 dolara kadar yükselirse, o zaman dolar kuru 2 lira düzeyinde iken, bir litre benzinin fiyatı 5 lirayı aşacak.





Kurdaki artışın akaryakıt fiyatlarına etkisi temmuz başından itibaren net olarak kendini gösterdi. 6 Temmuz’dan bu yana benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 22 kuruş arttı.



Üstelik kurdaki yukarı hareket iç piyasada da benzin ve motorinde yeni zamlar için kapıyı çalıyor. Doğalgazda da fiyat ayarlamalarını zorunlu kılıyor. Doğalgaza, eylül ya da ekimayında yüzde 10-20 aralığında zam yapılabileceği belirtiliyor.





