-BENZİNİN LİTRESİ 4 LİRAYI GEÇTİ BURSA (A.A) - 08.12.2010 - Akaryakıt fiyatlarında yapılan son artışla birlikte 95 oktan benzinin litresi 3,87 liraya, 97 oktanın ise 4,01 liraya çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen hafta yapılan artıştan sonra akaryakıt firmaları, petrol fiyatlarındaki yükselişi gerekçe göstererek benzin fiyatlarında yeni bir artışa gitti. Son yapılan artışlarla birlikte, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 3,79 liradan 3,87 liraya (tavan fiyat) ulaştı. 97 oktan benzinin litresi ise 4,01 liraya yükseldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, firmaların dünyadaki petrol fiyatlarındaki yükselişi gerekçe göstererek akaryakıta zam yaptığını söyledi. Benzin fiyatlarında 4 lira sınırının aşıldığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: ''Az kullanılsa da 97 oktan benzinde litre fiyatları 4 lirayı geçti. Gözümüz aydın. Geçen hafta da zam yapılmıştı. Günde 1 kuruş zam yapılıyor. Dünyanın en pahalı yakıtını hem biz kullanıyoruz hem de en yüksek vergiyi biz veriyoruz. Bu rakamlarla birlikte benzinin litresi aslında 1,20 lira. Gerisi vergi. EPDK, firmaları uyarabilir, 'Dünyada fiyatlar bu şekilde yükselmiyor siz neden yükseltiyorsunuz' diye sorabilir. Firmaların aynı anda nasıl zam yaptığını sorgulaması gerekiyor.'' Kaya, denetim yapılmadığı için firmaların kendi inisiyatiflerinde artışa gittiğini ileri sürerek, ''İnceleme yapılmıyorsa, sektör düzenlenmiyorsa tüketici benzinde 5 lirayı kısa zamanda görecektir. Çünkü firmalar istediği gibi fiyat uyguluyorlar. Rekabetin olmadığı ortamda firmalar kartelleşiyorlar. En azından benzinden alınan verginin düşürülmesini istiyoruz. Tüketiciye bu kadar yüklenilmemeli'' diye konuştu.