Benzinin litresi 4 liraya yaklaştı

T24 - Akaryakıt ürünlerinde yapılan artışla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 3,79 liraya ulaştı.

Türkiye'de akaryakıt firmaları, benzin ve motorin gibi akaryakıt ürünlerinde belirli oranlarda artış yaptı.

Artışla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 3,71 liradan 3,79 liraya yükselirken, motorin ise 3,15 liradan 3,19 liraya çıktı. Bu artışla birlikte 55 litrelik benzinli bir otomobilin deposunu doldurmanın maliyeti 208 lirayı geçti.

Bu artışın ardından benzinin litresinin 4 liraya ulaşmasına 21 kuruş kaldı. Yapılacak düzenlemelerle 1 Ocak 2011'den itibaren benzinden alınan ÖTV'nin, bu yıl olduğu gibi 20 kuruş artırılması durumunda benzinin litresi 4 lirayı görmüş olacak.

Öte yandan, bütçede 2010 yılında 30,7 milyar lira olarak öngörülen akaryakıt ve doğalgazdaki ÖTV gelirinin yıl sonunda 32,1 milyar liraya ulaşması beklenirken, gelecek yıl bu rakamın 34 milyar 621 milyon 497 bin lira olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Tüketiciler Birliği Onur Kurulu Başkanı Aydın Ağaoğlu, akaryakıt ürünlerindeki yüksek fiyatın alınan dolaylı vergilerden kaynaklandığını ileri sürdü.

Özellikle ÖTV'nin yüksek olmasının ve vergiden vergi alınmasının Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini iddia eden Ağaoğlu, "95 Oktan benzinin litresi 4 liraya ulaşmak üzere. Bu yılın başındaki artış gibi olursa benzinin litresi 4 lira olacak. Bir üst kalitedeki benzin zaten 3,93 liradan satılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu, yetkisini kullanırken ekonomik kriz altında ezilen dar gelirli kesimi göz ardı ediyor. Akaryakıttaki bu yüksek vergilerden ötürü fırıncının ekmeği, manavın sebzesi, kasabın eti de pahalıya ulaşıyor. Üretimde, nakliyede enerji kullanılıyor ve bunlar da maliyetleri etkiliyor. Özellikle akaryakıt üzerindeki vergiler, ülkemizi, gelişmiş gelir düzeyi yüksek Avrupa ülkelerinden daha pahalı akaryakıt tüketen ülke konumuna getirmiştir. Gelişmiş ülkeler de bile bu fiyatın altında akaryakıt tüketilmektedir. Yeni yıla girerken ÖTV oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Oranlar düşürülmediği takdirde her türlü demokratik tepkimizi göstereceğiz" dedi.



