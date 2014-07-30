Benzinin litre fiyatının 50 kuruşa çıktığı Yemen'de halk sokağa döküldü

20 litrelik benzinin fiyatı 11.6 dolardan 20 dolara (40 lira civarı) yükseldiği Yemen'de halk sokaklara döküldü. çarşama günü yaşanan artışın ardından ülkede benzinin litre fiyatı 0.5 lira oldu.Türkiye’de ise 95 oktan kurşunsuz benzinin litresinin fiyatı şu sıralar yaklaşık 5 lira.

Fiyatları protesto edenler ülkenin başkenti Sana ve ikinci büyük kenti Taez’i birbirine kattı. Protestoculardan Talal Makki ise, “Yemen zamlara karşı direnip kararını vermelidir” açıklamasını yaptı.Ülkede gıda fiyatları da son yıllarda ciddi bir şekilde yükseliyor.

Hükümet bu artışlara karşı önlem alma sözü verdi.Konuyla ilgili olarak AFP’ye konuşan bir görgü tanığı, “Fiyatların artışı Yemen’de hayatları yerle bir ediyor ve yoksulluğu katlıyor” dedi.