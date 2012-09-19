Benzinin litre fiyatı 10 ile 11 kuruş indirildi

Rafineri çıkış fiyatlarında dün akşam yapılan indirimin ardından akaryakıt şirketleri 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere 10-11 kuruş arasında indirim yaptı.

AA muhabirinin akaryakıt dağıtım şirketlerinden aldığı bilgiye göre, indirimin ardından Ankara'da litresi 4,59 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4,48 ile 4,49 lira arasında satılmaya başladı.

İstanbul ve İzmir'de ise 4,58 lira ile 4,59 lira arasında satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,47-4,48 lira arasında satılıyor.

Üç büyük ilde indirim öncesinde litresi 4,65-4,66 lira arasında satılan 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatları da 4,54-4,55 lira arasında satılmaya başladı.

Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine en son 23 Ağustos'ta 10-11 kuruş zam gelmişti.