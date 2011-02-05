Benzinin fiyatının 4 liraya ulaşması protesto edildi

T24 - İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünde toplanan bir grup benzin fiyatının otomatik artışlarla 4 liraya ulaşmasını protesto etti. Bir başka grup da benzinden alınan vergilerin yüksekliği bir skeçle hicvedildi.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan TÜKODER Genel Başkanı Şükran Eroğlu, benzinin fiyatının yıllardır otomatik artışlarla 4 lirayı aştığını belirterek, benzin fiyatlarının, tüketicilerin büyük çoğunluğunun aracını kullanmama noktasına getirdiğini, özellikle benzine yapılan zamların İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da yer alan "Seyahat hak ve özgürlükleri"ni kısıtlandığını savundu.

Türkiye'de, dünyanın en pahalı akaryakıtının kullanıldığını ve en yüksek vergilerin ödendiğini ifade eden Eroğlu, bu konunun sivil toplum kuruluşlarınca dillendirilmesine rağmen duyarsız kalındığını söyledi.

AK Parti hükümetinin akaryakıt fiyatlarını 1,55 TL'ye devraldığını ancak şu anki kurşunsuz benzin fiyatının 4 TL'yi aştığını ifade eden Eroğlu, yüksek vergi ve kar marjından AK Parti hükümetinin sorumlu olduğunu savundu.

Bir litre benzinden 2,5 TL vergi alındığını ileri süren Eroğlu, "Ülkemizde 15 milyon araç bulunmaktadır. Bu sayı göz önüne alındığında, araç sahibi tüketicilerin 50 litrelik birer depo benzine karşılık ödediği vergi 1 milyar 875 milyon TL iken, 2009 yılında ödenmesi gereken kurumlar vergisi toplamı 1 milyar 96 milyon 239 bin TL olarak açıklanmıştır. Yani tüketicilerin birer depo akaryakıt için ödediği vergi, kurumların ödediği vergi ile başa baştır" dedi.

Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Memduh Çırak da taksici esnafın kontak kapatma eylemi yaptığını hatırlatarak, akaryakıta yapılan zamların geri alınmasını istedi.

Ellerinde çeşitli sloganlar yazılı dövizler bulunan grup, bildiri dağıtarak, Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Eyleme, taksiciler de klakson çalarak destek verdi.



Bir protesto daha

Tüketici Hakları Genel Başkanı Turhan Çakar, akaryakıtta rafineri fiyatlarının düşmesine rağmen benzin fiyatlarının artığını ileri sürerek, "Kendi ülkemizde üretilen benzin yurt dışına litrede 1 TL'ye satılırken, yurt içinde 3 lira 96 kuruşa satılması halkın nasıl soyulduğunun açık

bir göstergesidir" dedi.

Yüksel Caddesi'ndeki insan hakları anıtı önünde toplanan Tüketici Hakları Derneği üyeleri, akaryakıttan alınan vergileri protesto etti.

Burada bir skeç de sahneleyen dernek üyeleri, üzerinde "Petrol tekeliyle hükümet" yazılı vampir ve kedi kadın figürlerini canlandırdı. Akaryakıt zamlarını temsil eden kötü karakterler, işçilerin, çiftçinin ve memurun üzerine saldırdı.

Grup adına konuşan Tüketici Hakları Genel Başkanı Çakar, 95 oktan benzinde 8 Temmuz 2008'de dağıtım nakliye ve bayi karı toplamının 39 kuruştan, 31 Ocak 2011'de 37 kuruşa düştüğünü belirtti. Bu durum karşısında benzin ve motorin fiyatlarının düşmesi gerekirken neden arttığını soran Çakar şunları kaydetti:

"Böyle olunca bir litre benzin fiyatı 8 Temmuz 2008'de 3 lira 55 kuruştan, 31 Ocak 2011'de 3 lira 96 kuruşa yükselmiştir.

Benzinde daha da ilginç bir durum yaşanmaktadır. Ülkemizde üretilen benzinin tüketilmeyen yarısı yurt dışına litrede 1 TL'ye satılmakta, yani ihraç edilmekte. Kendi ülkemizde üretilen benzinin yurt dışına litrede 1 TL'ye satılırken, yurt içinde 3 lira 96 kuruşa satılması halkın ve tüketicinin nasıl soyulduğunu ve kanının nasıl emildiğinin çok açık bir göstergesidir."

Grup, basın açıklamasından sonra dağıldı.