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Benzini biten araca hafriyat kamyonu çarptı: 1 yaralı

Gökhan ÇELİK - Osman BAKIR, İSTANBUL, (DHA) ŞİLE'de  yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı

24 Aralık 2018 20:38


Gökhan ÇELİK - Osman BAKIR, İSTANBUL, (DHA) ŞİLE\'de  yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada bir kişi başından ve ayağından ağır yaralandı.
Kaza 16.20 sularında  Şile Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre benzini biten otomobil sürücüsü yolun sağına yanaşarak aracı park etti. Bu sırada Ömerli istikametine ilerleyen bir hafriyat kamyonu, park halindeki otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazanın yaşandığı anda aracın önünde bekleyen araç sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kaldı. Araç ise çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlandı. Yaralı adama ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Ardından tesadüfen yoldan geçen bir doktor aracından inerek yaralı adamı güvenli bir şekilde hafriyat kamyonun altından çıkardı. Bu sırada yaralının kardeşi sinir krizi geçirdi. Şok geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Başından ve ayağından ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. 

(FOTOĞRAF)

 

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