Benzine zam tüketicileri kızdırdı

Petrol fiyatlarındaki artış gerekçesiyle akaryakıta yapılan son zamların ardından 55 litrelik bir otomobilin deposunu doldurmanın maliyeti 20 gün öncesine göre 9,35 TL arttı.



Akaryakıt firmaları, ham petrolün varilinin 60 doların üzerine çıkması üzerine benzin fiyatlarına yeni bir zam uyguladı.



Son yapılan zamlardan sonra 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,12 TL'ye ulaştı.



Benzinin litre fiyatının 2,95 TL olduğu 20 gün öncesine göre hesaplandığında depo maliyetlerinde artış dikkati çekti.



55 litrelik bir otomobilin deposunu doldurmanın maliyeti 9,35 TL'lik artışla 171,6 TL'ye ulaştı.



Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, son günlerde benzin fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi.



Bir dönem petrol fiyatlarının 150 dolar seviyelerine çıktığını ve ardından 40 doların altına indiğini anımsatan Kaya, "20 gün öncesine göre artış depoda 10 TL'ye yaklaştı. Petrol fiyatları inerken kimsenin kılı kıpırdamıyor. Arttığı anda Türkiye'de benzin fiyatları aniden yükseliyor. İndirirken birer, zam yaparken beşer altışar yapıyorlar. Petrol fiyatlarındaki büyük düşüşler yansıtılmazken, küçük fiyat artışlarını hemen pompada görebiliyoruz. Bu zamlar kabus gibi tüketiciler mağdur oluyor" dedi.

