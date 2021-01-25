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Ekonomi

Benzine zam geliyor!

25 Ocak 2021 11:21

Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın tamamının ÖTV'den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor.

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