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Ekonomi

Benzine zam geliyor

İstanbul'da benzinin litre fiyatının ortalama 5.57 liraya yükselmesi bekleniyor

13 Aralık 2017 12:57

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada bu gece (13 Aralık 2017) yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış beklendiği kaydedildi.

Benzin fiyatları geçtiğimiz hafta arka arkaya gelen zamların ardından dolardaki düşüşle birlikte 14 kuruş indirilmişti. Fiyatların PÜİK'in açıkladığı bilgiler doğrultusunda gece yarısından itibaren 7-9 kuruş zamlanan benzinle İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5.57 liraya yükselecek.

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