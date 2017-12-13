Benzine zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada bu gece (13 Aralık 2017) yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış beklendiği kaydedildi.

Benzin fiyatları geçtiğimiz hafta arka arkaya gelen zamların ardından dolardaki düşüşle birlikte 14 kuruş indirilmişti. Fiyatların PÜİK'in açıkladığı bilgiler doğrultusunda gece yarısından itibaren 7-9 kuruş zamlanan benzinle İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5.57 liraya yükselecek.