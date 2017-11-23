Benzine zam geliyor

24 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklaması şöyle: "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor."

Benzin fiyatlarında dalgalanma sürüyor. En son 22 Kasım’dan geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılarak İstanbul’da fiyatlar 5.61’den 5.54 liraya inmişti.

PÜİS bugün yine zam duyurusu yaptı. Yarından geçerli olmak üzere benzine 8-10 kuruş zam bekleniyor.

Yani indirimden daha yüksek zam gelecek. Böylece benzin fiyatları İstanbul’da 5.62-5.64 liraya yükselecek. Benzine 31 Ekim’de 12 kuruş, 7 Kasım’da da 13 kuruş zam gelmişti. Bir ayda benzine gelen zam 28 kuruş oldu.