Benzine zam geldi

Akaryakıt firmaları, benzinin litresine 6-7 kuruş zam yaptı. Böylece iki hafta önce yapılan indirimler, tek seferde geri alınmış oldu. Bu sabah itibarıyla istasyonlarda 3,20 liradan satılan 95 Oktan kurşunsuz benzin 3,26-3,27 liraya satılmaya başladı.

Benzine iki-üç kez yapılan indirimlerle toplamda gerçekleşen 8 kuruşluk indirim akaryakıt firmaları tarafından geri alındı. Akaryakıt firmaları 3,20 liraya sattıkları 95 oktan kurşunsuz benzinin litresini bugün 3,27 liraya çıkardı. Motorin ise 1 kuruş zamlanarak 2,66-2,68 liradan satılmaya başlandı.

