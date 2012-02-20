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Ekonomi

Benzine zam geldi!

Benzine ham petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle pompada litre başına 7 kuruş zam yapıldı...

20 Şubat 2012 19:21

 

T24 - Petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak Türkiye'de benzinin litre fiyatına ortalama 7 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarife 24:00'ten sonra geçerli olacak. 
 
Bir sektör yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına ortalama 7 kuruş civarında zam yapıldı. Bu da pompada vergili fiyatın yüzde 1.73 oranında artırılması anlamına geliyor. Motorin fiyatlarının da bu doğrultuda önümüzdeki günlerde artırılacağını düşünüyorum" dedi. 
 
 
Petrol 9 ayın zirvesinde 
 
 
Yunanistan için ikinci kurtarma paketi üzerinde anlaşılacağı yönündeki iyimser hava ile İran’ın İngiltere ve Fransa’ya petrol ihracatını durdurma kararı etkilisiyle ham petrol fiyatları 9 ayın zirvesine çıktı.   
 
ABD ham petrolünün Mart ayı teslimi varil fiyatı Avrupa’daki işlemlerde 2 dolar 11 sent artarak 105,35 dolara çıktı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı Cuma günü 93 sent artarak günü 103,24 dolardan kapatmıştı. 
 
Londra Brent tipi ham petrolün Nisan ayı teslimi varil fiyatı da gün içinde 121 doları geçtikten sonra 120,80 dolardan işlem görmeye başladı. 
 
Uluslararası piyasalarda gün içinde Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 105,44 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 121,15 dolarla Mayıs 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 
 
 
 
 

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