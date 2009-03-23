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Ekonomi

Benzine zam: 2.98 lira

95 oktan kurşunsuz benzine 8 kuruş zam yapıldı. Yeni tarifeyle benzinin litresi İstanbul’da 2.98 liraya, Ankara ve İzmir’de 2.97 liraya yükseldi.

23 Mart 2009 02:00

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine 8 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla benzinin litresi İstanbul’da 2.98 liraya, Ankara ve İzmir’de 2.97 liraya yükseldi.

Ankara ve İzmir'de BP, Shell, Petrol Ofisi (PO) ve OPET bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı, 2,89 liradan 2,97 liraya yükseldi.

İstanbul'da ise söz konusu dağıtım şirketlerinin bayilerinde 2,90 lira olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,98 liraya çıktı.

Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Bazı dağıtım şirketlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olan 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatları önceki ile karşılaştırmalı olarak şöyle:

95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN (Litre/TL) 

           ANKARA    İSTANBUL   İZMİR
          ------------     -----------       ------------
          Eski Yeni    Eski Yeni     Eski Yeni
          Fiyat Fiyat    Fiyat Fiyat    Fiyat Fiyat 
            ----- -----      ----- -----      ----- -----
BP      2,89 2,97    2,90 2,98    2,89 2,97
OPET 2,89 2,97    2,90 2,98    2,89 2,97
PO      2,89 2,97    2,90 2,98    2,89 2,97
Shell   2,89 2,97    2,90 2,98    2,89 2,97

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