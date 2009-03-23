Benzine zam: 2.98 lira

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine 8 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla benzinin litresi İstanbul’da 2.98 liraya, Ankara ve İzmir’de 2.97 liraya yükseldi.



Ankara ve İzmir'de BP, Shell, Petrol Ofisi (PO) ve OPET bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı, 2,89 liradan 2,97 liraya yükseldi.



İstanbul'da ise söz konusu dağıtım şirketlerinin bayilerinde 2,90 lira olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,98 liraya çıktı.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Bazı dağıtım şirketlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olan 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatları önceki ile karşılaştırmalı olarak şöyle:



95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN (Litre/TL)



ANKARA İSTANBUL İZMİR

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Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni

Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat

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BP 2,89 2,97 2,90 2,98 2,89 2,97

OPET 2,89 2,97 2,90 2,98 2,89 2,97

PO 2,89 2,97 2,90 2,98 2,89 2,97

Shell 2,89 2,97 2,90 2,98 2,89 2,97



