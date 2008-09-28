Benzine zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EBDK) verilerine göre Opet, Petrol Ofisi, Shel&Turcas ve BP, benzinin litre fiyatını, Ankara ve İzmir’de 3,27 YTL’den 3,32 YTL’ye, İstanbul’un Avrupa yakasında 3,28 YTL’den 3,33 YTL’ye yükseltti. Benzin fiyatlarındaki artış, bugünden itibaren uygulandı. Kurşunsuz benzinin litre fiyatında, 19 Eylül’de 10 YKr indirim yapılmıştı.



Motorinin perakende satış fiyatı ise 25 Eylül’den itibaren yükseltildi. Shel&Turcas ile BP; motorinin satış fiyatını, Ankara’da 2,89 YTL’den 2,97 YTL’ye, İstanbul’un Avrupa yakasında 2,85 YTL’den 2,93 YTL’ye, İzmir’de ise 2,84 YTL’den 2,92 YTL’ye çıkardı.



Motorinin perakende satış fiyatını Petrol Ofisi, Ankara’da 2,88 YTL’den 2,96 YTL’ye, İstanbul’da 2,84 YTL’den 2,92 YTL’ye, İzmir’de 2,83 YTL’den 2,91 YTL’ye, Opet, Ankara’da 2,90 YTL’den 2,98 YTL’ye, İstanbul’da 2,86 YTL’den 2,94 YTL’ye, İzmir’de 2,85 YTL’den 2,93 YTL’ye yükseltti.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

