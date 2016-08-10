Benzine zam

Benzin ve gaz yağına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Habertürk’ün haberine göre, ham petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin durmaması ve Brent petrolün 45 doların üzerine çıkması pompaya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta motorine ve siyah ürünlere yapılan zamlardan sonra bugün de benzin ve gaz yağına zam geldi.

Dünya'nın haberine göre benzin litresi 5 kuruş, gaz yağı 8 kuruş zamlandı.

Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Zamdan sonra İstanbul'da 95 oktan benzinin litresinin 4,32 TL'den 4,37 TL'ye; Ankara'da 4,35 TL'den 4,40 TL'ye çıkması bekleniyor.

Zam haberinin geldiği saat 16:00 itibariyle Brent petrolünün varil fiyatı 45,22 dolar seviyelerinde bulunuyor.