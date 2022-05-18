Benzine bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 3 kuruş zam geldi. .

Halk TV'nin haberine göre zammın ardından benzinin litresi İstanbul’da 23,85 TL’ye, Ankara’da 23,96 TL’ye ve İzmir’de 23,97 TL’ye yükselecek.



Benzine zam; litresi 24 liraya dayandı



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