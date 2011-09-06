Benzine yine zam geldi!

T24 - Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinin satış fiyatına, bugünden geçerli olmak üzere litrede 9-10 kuruş zam yapıldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bazı büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre satış fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,33 liradan, 4,42 liraya yükselirken, İzmir'de ise 4,32 liradan 4,41 liraya çıktı.



Daha önce 4,45 lira olan 97 oktan benzinin litre fiyatı da 4,55 liraya yükseldi.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



