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Ekonomi

Benzine yine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı

23 Mayıs 2017 23:23

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 8 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

PÜİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik den dolayı benzin grubunda 8 kuruş zam meydana gelmiştir.
 

Bir haftada 14 kuruş zam

 

En son 6 gün önce benzine 6 kuruş zam gelmişti. Böylelikle 1 hafta içerisinde motorine 14 kuruş zam yapılmış olacak.

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