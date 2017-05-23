Benzine yine zam

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 8 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

PÜİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik den dolayı benzin grubunda 8 kuruş zam meydana gelmiştir.



Bir haftada 14 kuruş zam

En son 6 gün önce benzine 6 kuruş zam gelmişti. Böylelikle 1 hafta içerisinde motorine 14 kuruş zam yapılmış olacak.