Benzine ve uçak biletlerine zam



T24 -

1 litrede 2,6 TL vergi





Almanay'da yüzde 60





En az vergiyi Rumlar ödüyor







Motorinde litrenin yarısı vergiye







Uçak biletlerine yeni zam geliyor!

ntvmsnbc ve Ajanslar'nın haberine göre; Türkiye benzindeki vergi yükünde AB ülkeleri arasında dördüncü sırada bulunuyor. AB ülkeleri arasında Hollanda, yüzde 61,1 ile benzinde en fazla vergi yüküne (KDV ve ÖTV toplamı) sahip ülke konumunda bulunuyor. Hollanda'yı yüzde 60,2 ile Yunanistan ve İngiltere izliyor.Türkiye'de 1 litre benzinin satış fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü yüzde 60,1 seviyesinde bulunuyor.İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi bugün itibariyle 4,32 TL olduğu dikkate alındığında, 1 litre benzinde 2,6 TL'lik bedel vergiye gidiyor. Bugün 55 litrelik bir depo 238 liraya doluyor. Bunun 143 lirası vergiye gidiyor.Almanlar benzin fiyatının yüzde 60'ına vergi öderken, İsveçliler yüzde 59,9'una, Belçikalılar yüzde 58,4'üne, Fransızlar yüzde 57,9'una, Finliler yüzde 57,8'ine, Portekizliler yüzde 57,2'sine vergi ödüyor. Benzinde en fazla vergi yükü olan diğer AB ülkeleri ise yüzde 56,8 ile İtalya, yüzde 56,2 ile Danimarka ve yüzde 55,9 ile Slovakya oldu.Benzinde en az vergi yükü olan AB ülkelerine bakıldığında da ilk sırada yüzde 43,7 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi yer alırken, Güney Kıbrıs Rum Kesimini yüzde 48,4 ile Romanya ve yüzde 48,5 ile Malta izledi.Aynı dönemde motorine bakıldığında en fazla vergiyi yüzde 57,7'lik oran ile İngilizlerin ödediği görülüyor. İsveç'te bu oran yüzde 52,2. İsveç'i yüzde 50,2 ile İrlanda izlerken, Almanya'da bu oran yüzde 49,3, İtalya'da yüzde 48,8 civarında bulunuyor. Türkiye'de ise motorinde vergi yükü yüzde 48,7 oranında uygulanıyor.Avrupa Birliği 1 Ocak 2012’den itibaren kendi topraklarına iniş kalkış yapan uçak şirketlerine karbon vergisi uygulaması başlattı.İklim değişikliğiyle savaşma önlemleri çerçevesinde başlatılan uygulama bilet fiyatlarında 2 ila 24 euro arasında yükselmeye yol açacak. Milliyet'in Guardian’ın dayandırıdğı habere göre, küresel karbon salınımının yaklaşık yüzde 3’üne uçaklar yol açıyor.AB Komisyonu geçen Ağustos ayında aldığı bir kararla karbon salınımını azaltmak üzere uçaklara karbon vergisi uygulaması getirmişti. Dünden itibaren yürürlüğe giren uygulamayla uçakların yol açtığı karbon salınımının yüzde 5 azalması öngörülüyor.Uygulamaya göre, AB ülkelerini iniş kalkış yapan yerli ve yabancı uçak şirketleri artık karbon vergisi ödeyecek.Bu da kısa mesafelerde 2 eurodan başlayarak uzun mesafelerde 24 euroya kadar çıkan bilet zamlarına yol açacak.