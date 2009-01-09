Benzine ve motorine zam

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine, 9 kuruş, motorine 9-13 kuruş arasında zam yapıldı.



Ankara ve İzmir’de BP, Shell, Petrol Ofisi (PO) ve OPET bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı, 2,71 TL’den 2,80 TL’ye yükseldi.



İstanbul’da ise söz konusu dağıtım şirketlerinin bayilerinde 2,72 TL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,81 TL’den satılmaya başladı.



Motorine ise 9-13 kuruş arasında değişen tutarlarda zam yapıldı. Buna göre motorin Ankara’nın BP, Opet ve Shell bayilerinde 2,56 TL, PO’da 2,54 TL, İstanbul’un BP ve Shell bayilerinde 2,51 TL, PO’da 2,49 TL, Opet’te 2,52 TL’den satılıyor.



İzmir’de ise motorinin fiyatı BP ve Shell’de 2,50 TL, Opet’te 2,51 TL, PO’da 2,48 TL olarak belirlendi.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



İndirimde 3, zamda 13 kuruş



Akaryakıt ürünlerine yapılan zamma Tüketiciler Birliği’nden tepki geldi. Başkan Nazım Kaya, 150 dolar seviyelerinden 37 dolara kadar düşüş seyrinde hiç indirim yapmayan firmaların ani artışları hemen yansıttığını ileri sürerek, ‘İindirirken 3’er 5’er kuruş, zam yaparken ise 9’ar 13’er kuruş birden oluyor” dedi.

