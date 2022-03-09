Benzine ve motorine bu gece de zam geliyor!

Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş olmak üzere bir zam daha bekleniyor. Gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı bu gece 25 TL'yi aşmış olacak.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta peş peşe zammı beraberinde getiriyor.

Akaryakıta 6 iş gününde yapılan peş peşe zammın ardından Sözcü'nün sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7. günde zamlanmış olacak. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.