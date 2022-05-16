Benzine ve LPG'ye zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına hafta başı itibarıyla yeni zamlar yolda. LPG’ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.