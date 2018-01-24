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Ekonomi

Benzine üç ayda altıncı zam!

Litre ortalaması 5,85 lira olan benzinin 3,26 lirası vergilerden oluşuyor

24 Ocak 2018 21:31

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzine son üç ayda altıncı zammı yaptı, toplam zam 60 kuruşa dayandı. Litre ortalaması 5,85 lira olan benzinin 3,26 lirası vergilerden oluşuyor.

PÜİS, internet sitesinden yaptığı açıklamada 25 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

PÜİS’in son zammı ile birlikte benzin grubuna son üç ayda altıncı zam geldi. Toplam artış ise 60 kuruşa dayandı.

Zam sonrasında İstanbul’a benzinin litre fiyatı ortalama 5,85 liraya yükseldi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede 5,85 liralık benzinin 2,37 lirasının Özel Tüketim Vergisi, 0,89 lirasının da Katma Değer Vergisi olduğuna dikkat çekti. Bingöl “Litresi 2,59 lira olan benzini 5,85 liradan alacağız” dedi.

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