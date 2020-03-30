Benzine indirim, motorine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim, motorinin litre fiyatında ise 6 kuruşluk zam bekleniyor.

OPEC toplantısından üretim kısıtlması çıkmaması üzerine 3 haftadır düşüş trendinde olan Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz haftayı 24 dolar seviyesinde tamamladı.

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Koronavirüs'ün dünyanın dört bir yanında artan etkilerinin, günlük küresel petrol talebini 15 ila 20 milyon varil azaltacağı beklentisi, petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Yaşanan gelişmelerin iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması ise devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ile 5 büyük indirim alan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorinde ise 6 kuruşluk zam beklenirken, uzmanlar sürecin böyle devam etmesi halinde motorine de önümüzdeki günlerde indirim geleceğini öngörüyor.