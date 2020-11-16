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Ekonomi

Benzine indirim geliyor

Yarından itibaren litre fiyatında 32 kuruşluk indirim bekleniyor

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16 Kasım 2020 10:03

Benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6,97 TL, Ankara’da ve İzmir’de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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