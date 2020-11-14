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Ekonomi

Benzine indirim geliyor

14 Kasım 2020 13:23

Benzinin litre fiyatında 16 Kasım Pazartesi gecesi 32 kuruş indirim bekleniyor. Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa kadar gerilemesi bekleniyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; döviz fiyatlarındaki düşüşün, benzin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.  Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre 16 Kasım Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor.

Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa, İzmir ve Ankara'da ise 6 lira 68 kuruşa gerileyecek.

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