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Ekonomi

Benzine indirim geliyor

PÜİS bu gece yarısından itibaren benzine indirim yapılacağını açıkladı

07 Aralık 2017 12:33

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından verilen bilgilere göre benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren düşecek. PÜİS internet sitesinde benzin fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir."

Benzin fiyatlarında en 24 Kasım'da 10 kuruş oranında zam yapılmış ve İstanbul'da ortalama benzin fiyatı 5.63 liraya yükselmişti. 

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatının 5.48-5.50 lira aralığına inmesi bekleniyor. 

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