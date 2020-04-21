Benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 22/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,46 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,38 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,37 liradan 5,29 liraya inecek.