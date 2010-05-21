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Ekonomi

Benzine indirim geldi

Akaryakıt firmaları benzinde indirim yaptı.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Dün 3,72 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzin bu sabahtan itibaren 3,62 liradan satılmaya başlandı. Kırsal motorin ve motorinde fiyat değişikliği olmadı.

Ham petrolün varil fiyatında yaşanan 14 kuruşluk indirim pompaya 10 kuruş indirim olarak yansıdı. İstanbul'da kurşunsuz benzin 3,72 liradan 2,62 liraya düştü. Ankara'da kurşunsuz benzin 3,64 liraya alıcı bulurken, kırsal motorin 2,97 liraya, motorin 3,07 liraya satılıyor. İzmir'de ise benzinin litresi 3,63 liraya, kırsal motorin 2,95 liraya, motorin 3,04 liraya araç sahiplerine satıldı.

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