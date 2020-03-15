Benzine indirim etkisi sona eriyor, pazartesi zam gelebilir

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ham petrol fiyatlarında birbiri ardına yaşanan indirimler Türkiye genelinde benzin fiyatlarını motorin fiyatlarının altına düşürdü. Sektör temsilcileri indirim etkisinin sona ereceğini ve pazartesi günü benzine zam yapılabileceğini dile getirdi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, akaryakıt sektör temsilcileri pazartesi günü benzine zam, çarşamba günü de motorine indirim gelebileceğini ifade etti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yetkilileri çarşamba gününden itibaren motorinde 21 kuruşluk indirim olabileceğini belirtirken, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası yetkilileri ise motorinde indirim beklemediklerini ancak benzinde pazartesi günü 7 kuruş civarında bir artış olabileceğini ifade ettiler.

Normalde dünya piyasalarında motorin fiyatları benzinden daha pahalı satılmasına rağmen Türkiye'de motorinden daha düşük tutarda ÖTV alınarak aradaki fark motorin lehine çevriliyordu. Ancak son indirimler motorine ÖTV ile sağlanan avantajı ortadan kaldırdı. ÖTV'deki 47 kuruşluk fark, yüzde 18'lik KDV de eklenince 56 kuruşa çıkıyor.