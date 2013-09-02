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Dünya

Benzin'e gece yasağı

Petrol ithalatındaki artışın önüne geçemeyen Hindistan'da, hükümet çareyi, benzini kısıtlamakta buldu

02 Eylül 2013 19:12

Petrol Bakanı Veerappa Moily, bunun hükümetin gündeminde olan pek çok seçenekten biri olduğunu söyledi. Hindistan'ın petrol ithalatının ülkenin giderek büyüyen cari açığında önemli bir payı olduğu belirtiliyor. Moily, bakanlığın bu ay sonlarında yakıt talebini yüzde üç azaltmayı hedefleyen bir kampanya başlatacağını söyledi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, bu hedefe ulaşılması halinde 2,4 milyar dolar tasarruf edilecek. Moily, "Değerlendirdiğimiz pek çok öneri var. Benzin istasyonlarını gece kapatmak da bunlardan biri. Ama henüz kesinleşmedi. Sadece öneri" dedi.
Cari açık yüzde 6,7 Hindistan'ın cari açığı geçen yıl gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 6,7'sine ulaştı. Rekor düzeydeki bu artış, hükümeti yeni önlemler almaya sevk etti. Hindistan parasının değeri bu yıl ABD doları karşısında yüzde 20 oranında düştü. Geçen hafta Hindistan Merkez Bankası rupi'nin değer kaybını durdurmak için devletin kontrolündeki üç petrol şirketine dolar satacağını açıklamıştı. Küresel petrol sözleşmelerinde dolar kullanılıyor. Hindistan petrol şirketleri rupi satarak dolar satın alıyor. 
Hindistan petrol ihtiyacının yüzde 80'ini dışarıdan sağlıyor. Hükümet, enflasyonu kontrol altında tutmak ve yoksullara yardım etmek için yakıta sübvansiyon uyguluyor.

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