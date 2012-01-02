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Ekonomi

Benzine en fazla vergiyi Hollandalılar ödüyor

02 Ocak 2012 12:53

-Benzine en fazla vergiyi Hollandalılar ödüyor -AB 27 ülkeleri arasında Hollanda, yüzde 61,1 ile benzinde en fazla vergi yüküne sahip ülke -Hollanda'yı yüzde 60,2 ile Yunanistan ve İngiltere izliyor -Türkiye'de ise 1 litre benzinin satış fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü yüzde 60,1 -Motorine bakıldığında en fazla vergiyi yüzde 57,7 ile İngilizler öderken, Türkiye'de bu oran yüzde 48,7 civarında bulunuyor ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Güliz Demircan Yücel - AB ülkeleri arasında Hollanda, yüzde 61,1 ile benzinde en fazla vergi yüküne (KDV ve ÖTV toplamı) sahip ülke konumunda bulunuyor. Hollanda'yı yüzde 60,2 ile Yunanistan ve İngiltere izliyor. Türkiye'de ise 1 litre benzinin satış fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü yüzde 60,1 seviyesinde bulunuyor. Motorine bakıldığında en fazla vergiyi yüzde 57,7 ile İngilizlerin ödediği, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 48,7 civarında olduğu görülüyor. AA muhabirinin kasım sonu itibariyle AB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Almanlar benzin fiyatının yüzde 60'ına vergi öderken, İsveçliler yüzde 59,9'una, Belçikalılar yüzde 58,4'üne, Fransızlar yüzde 57,9'una, Finliler yüzde 57,8'ine, Portekizliler yüzde 57,2'sine vergi ödüyor. Benzinde en fazla vergi yükü olan diğer AB ülkeleri ise yüzde 56,8 ile İtalya, yüzde 56,2 ile Danimarka ve yüzde 55,9 ile Slovakya oldu.  Benzinde en az vergi yükü olan AB ülkelerine bakıldığında da ilk sırada yüzde 43,7 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi yer alırken, Güney Kıbrıs Rum Kesimini yüzde 48,4 ile Romanya ve yüzde 48,5 ile Malta izledi.  Türkiye'de ise 1 litre benzinin satış fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü yüzde 60,1.  -Motorinde vergi yükü- Aynı dönemde motorine bakıldığında en fazla vergiyi yüzde 57,7'lik oran ile İngilizlerin ödediği görülüyor. İsveç'te bu oran yüzde 52,2. İsveç'i yüzde 50,2 ile İrlanda izlerken, Almanya'da bu oran yüzde 49,3, İtalya'da yüzde 48,8 civarında bulunuyor.  Türkiye'de ise motorinde vergi yükü yüzde 48,7 oranında uygulanıyor.  Bu arada, benzin ve motorinin satış fiyatı içindeki verginin payı (KDV ve ÖTV toplamı) şöyle:                                           (yüzde)                                                         (yüzde)               Benzin Satış Fiyatı İçinde                                    Motorin (eurodizel) Satış Fiyatı Ülkeler              Vergi Payı                            Ülkeler                    İçinde Vergi Payı -----------  -----------------------------                ------------       ------------------------------------ Hollanda                 61,1                              İngiltere                       57,7 Yunanistan               60,2                              İsveç                           52,2 İngiltere                60,2                              İrlanda                         50,2 Türkiye                  60,1                              Almanya                         49,3 Almanya                  60,0                              İtalya                          48,8 İsveç                    59,9                              Türkiye                         48,7 Belçika                  58,4                              Avusturya                       48,3 Fransa                   57,9                              Belçika                         48,2 Finlandiya               57,8                              Fransa                          48,2 Portekiz                 57,2                              Çek Cumhuriyeti                 47,4 İtalya                   56,8                              Danimarka                       47,1 Danimarka                56,2                              Hollanda                        46,9 Slovakya                 55,9                              Yunanistan                      46,7 Avusturya                55,5                              Macaristan                      46,0 İrlanda                  54,6                              Slovakya                        45,9 Çek Cumhuriyeti          53,2                              Estonya                         45,5 Slovenya                 53,0                              Portekiz                        44,5 Macaristan               50,9                              Finlandiya                      44,4 Estonya                  50,5                              Malta                           44,2 Letonya                  50,4                              Slovenya                        44,0 Litvanya                 50,2                              Romanya                         42,9 Lüksemburg               49,8                              Letonya                         42,8 İspanya                  49,7                              Bulgaristan                     42,5 Polonya                  49,5                              Polonya                         42,0 Bulgaristan              48,9                              İspanya                         41,9 Malta                    48,5                              Litvanya                        40,4 Romanya                  48,4                              Güney Kıbrıs Rum Kesimi         39,5 Güney Kıbrıs Rum Kesimi  43,7                              Lüksemburg                      39,5 (GLZ-ECN)

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