-Benzine en fazla vergiyi Hollandalılar ödüyor -AB 27 ülkeleri arasında Hollanda, yüzde 61,1 ile benzinde en fazla vergi yüküne sahip ülke -Hollanda'yı yüzde 60,2 ile Yunanistan ve İngiltere izliyor -Türkiye'de ise 1 litre benzinin satış fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü yüzde 60,1 -Motorine bakıldığında en fazla vergiyi yüzde 57,7 ile İngilizler öderken, Türkiye'de bu oran yüzde 48,7 civarında bulunuyor ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Güliz Demircan Yücel - AB ülkeleri arasında Hollanda, yüzde 61,1 ile benzinde en fazla vergi yüküne (KDV ve ÖTV toplamı) sahip ülke konumunda bulunuyor. Hollanda'yı yüzde 60,2 ile Yunanistan ve İngiltere izliyor. Türkiye'de ise 1 litre benzinin satış fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü yüzde 60,1 seviyesinde bulunuyor. Motorine bakıldığında en fazla vergiyi yüzde 57,7 ile İngilizlerin ödediği, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 48,7 civarında olduğu görülüyor. AA muhabirinin kasım sonu itibariyle AB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Almanlar benzin fiyatının yüzde 60'ına vergi öderken, İsveçliler yüzde 59,9'una, Belçikalılar yüzde 58,4'üne, Fransızlar yüzde 57,9'una, Finliler yüzde 57,8'ine, Portekizliler yüzde 57,2'sine vergi ödüyor. Benzinde en fazla vergi yükü olan diğer AB ülkeleri ise yüzde 56,8 ile İtalya, yüzde 56,2 ile Danimarka ve yüzde 55,9 ile Slovakya oldu. Benzinde en az vergi yükü olan AB ülkelerine bakıldığında da ilk sırada yüzde 43,7 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi yer alırken, Güney Kıbrıs Rum Kesimini yüzde 48,4 ile Romanya ve yüzde 48,5 ile Malta izledi. Türkiye'de ise 1 litre benzinin satış fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü yüzde 60,1. -Motorinde vergi yükü- Aynı dönemde motorine bakıldığında en fazla vergiyi yüzde 57,7'lik oran ile İngilizlerin ödediği görülüyor. İsveç'te bu oran yüzde 52,2. İsveç'i yüzde 50,2 ile İrlanda izlerken, Almanya'da bu oran yüzde 49,3, İtalya'da yüzde 48,8 civarında bulunuyor. Türkiye'de ise motorinde vergi yükü yüzde 48,7 oranında uygulanıyor. Bu arada, benzin ve motorinin satış fiyatı içindeki verginin payı (KDV ve ÖTV toplamı) şöyle: (yüzde) (yüzde) Benzin Satış Fiyatı İçinde Motorin (eurodizel) Satış Fiyatı Ülkeler Vergi Payı Ülkeler İçinde Vergi Payı ----------- ----------------------------- ------------ ------------------------------------ Hollanda 61,1 İngiltere 57,7 Yunanistan 60,2 İsveç 52,2 İngiltere 60,2 İrlanda 50,2 Türkiye 60,1 Almanya 49,3 Almanya 60,0 İtalya 48,8 İsveç 59,9 Türkiye 48,7 Belçika 58,4 Avusturya 48,3 Fransa 57,9 Belçika 48,2 Finlandiya 57,8 Fransa 48,2 Portekiz 57,2 Çek Cumhuriyeti 47,4 İtalya 56,8 Danimarka 47,1 Danimarka 56,2 Hollanda 46,9 Slovakya 55,9 Yunanistan 46,7 Avusturya 55,5 Macaristan 46,0 İrlanda 54,6 Slovakya 45,9 Çek Cumhuriyeti 53,2 Estonya 45,5 Slovenya 53,0 Portekiz 44,5 Macaristan 50,9 Finlandiya 44,4 Estonya 50,5 Malta 44,2 Letonya 50,4 Slovenya 44,0 Litvanya 50,2 Romanya 42,9 Lüksemburg 49,8 Letonya 42,8 İspanya 49,7 Bulgaristan 42,5 Polonya 49,5 Polonya 42,0 Bulgaristan 48,9 İspanya 41,9 Malta 48,5 Litvanya 40,4 Romanya 48,4 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 39,5 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 43,7 Lüksemburg 39,5 (GLZ-ECN)