Benzine 7 kuruş zam geldi

Geçen hafta yapılan iki büyük indirimin ardından benzine bu kez zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzin 5,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya İzmir'de 5,63'ten 5,70 liraya yükselecek.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına geçen hafta iki büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1,1 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.