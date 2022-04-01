Benzine bu gece indirim bekleniyor

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, dün yapılan doğalgaz zammına atıfta bulunarak, "Doğalgaz zammının şokunu atmamıza yetmez ama küçük bir teselli... Benzinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim bekleniyor" açıklamasını yaptı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,20 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti.