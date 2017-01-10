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Ekonomi

Benzine bir zam daha geldi

Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa yükseldi

10 Ocak 2017 13:49

Döviz kurlarında yaşanan yükselişin ardından artan enerji maliyetleri nedeniyle akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere litrede 7-8 kuruş zam beklendiğini bildirdi. PÜİS'in açıklaması resmi Twitter hesabında yer aldı.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir.” denildi.

Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.

 

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