Benzine bir zam daha geldi

Döviz kurlarında yaşanan yükselişin ardından artan enerji maliyetleri nedeniyle akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere litrede 7-8 kuruş zam beklendiğini bildirdi. PÜİS'in açıklaması resmi Twitter hesabında yer aldı.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir.” denildi.

Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.