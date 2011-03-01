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Ekonomi

Benzine bir zam daha

Benzine 5 kuruşluk zam yapıldı. Şubat ayında yapılan zam tutarı 25 kuruşu buldu. İstanbul'da 95 oktan benzinin litresi 4,08 TL’ye çıktı.

01 Mart 2011 02:00

T24 - Benzine 5 kuruşluk zam yapıldı. Şubat ayında yapılan zam tutarı 25 kuruşu buldu. İstanbul'da 95 oktan benzinin litresi 4,08 TL’ye çıktı.
 
Tunus, Mısır ve Libya’daki halk ayaklanması sonrasında artan petrol fiyatları, Türkiye’de benzin ve motorin zamlarını tetiklemeye devam ediyor.

Tüpraş, bugünden geçerli olmak üzere benzine 5 kuruş zam yaptı. Böylelikle Şubat ayında yapılan zam tutarı 25 kuruşu buldu.

Zammın ardından İstanbul’da 95 oktan benzinin litresi, 4,03 TL’den, 4,08 TL’ye çıktı.

Habertürk’ün haberine göre, sektör temsilcileri, petroldeki artışa işaret ederek, gerek benzin gerekse de motorinde yeni zamların gündeme gelebileceği sinyalini verdi.

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin alım yaptığı Akdeniz piyasasına işaret ederek, “Ocak ayının başında 841 dolar olan benzinin tonu Tunus, Mısır ve Libya’da yaşanan halk ayaklanmaları sonrasında 950 dolara kadar çıktı. Tüpraş, bilindiği gibi geçen hafta benzine 8-9 kuruş zam yapmıştı. Aslında Tüpraş’ın 5 kuruş daha zam yapabilecek opsiyonu bulunuyordu. Bunu çift haneli zam yapmamak için bekletti. Bu arada petrol fiyatları artamaya devam etti. Tüpraş da zammı yaptı” yorumunu yaptılar.



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