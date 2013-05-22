Benzine bir haftada ikinci zam

Ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına bir hafta içinde ikinci kez zam yapıldı. Akaryakıt dağıtım şirketleri benzin satış fiyatlarını litrede 10 kuruş artırdı.

Yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de litresi 4,62-4,63 lira arasında satılan 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatları 4,72-4,73 liraya çıktı. Motorin fiyatları ise değişmedi.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

Benzine en son zam 14 Mayıs'ta yapılmış, bu tarihteki zamla benzin fiyatları 6 kuruş artmıştı.