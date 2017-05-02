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Ekonomi

Benzine 9 kuruşluk indirim

Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak

02 Mayıs 2017 19:22

Dolardaki düşüş sayesinde benzin fiyatlarına bir hafta içerisinde ikinci indirim geldi. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5,24 liradan 5,15 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 26 Nisan Çarşamba günü 14 kuruş indirim yapılmıştı.

 

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