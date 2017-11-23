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Ekonomi

Benzine 9 kuruş zam yapıldı

Benzinin litresi Ankara'da 5.68, İstanbul'da 5.63, İzmir'de 5.65 lira olacak

23 Kasım 2017 20:34

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 9 kuruşluk zam yapıldı.

Zam sonrasında Ankara'da ortalama 5.59 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.54 liradan 5.63 liraya, İzmir'de 5.56 liradan 5.65 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine en son dün 7 kuruşluk indirim yapılmıştı. Benzinin litre fiyatına bu ayın ilk 10 günü 25 kuruş fiyat yapılmıştı.

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