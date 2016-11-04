Benzine 8 kuruşluk indirim

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yaptı.

Ankara'da litresi ortalama 4,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,81 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,84 liradan 4,76 liraya, İzmir'de ise 4,86 liradan 4,78 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri 2 Kasım'da motorine 10 kuruş indirim yapmıştı.